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Reuters: страны АСЕАН выступят против распространения экстремизма в соцсетях

Международная панорама
5 августа, 9:45 UTC+3 ТАСС ТАСС 5, августа. /ТАСС

Помимо стран "азиатской десятки", в форуме также примут участие 17 диалоговых партнеров АСЕАН, включая Россию, Китай и США

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ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подготовили совместное заявление по противодействию распространения экстремистских материалов в социальных сетях. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался проект документа.

По данным агентства, совместное заявление будет принято участниками Регионального форума АСЕАН по безопасности, который пройдет в Маниле 7 августа. Участие в мероприятии принимают не только страны "азиатской десятки" (страны, входящие в АСЕАН - Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа - прим. ТАСС), но и 17 диалоговых партнеров АСЕАН, включая Россию, Китай и США.

"Принять к сведению необходимость полного и эффективного использования социальных сетей для противодействия распространению материалов террористической направленности", - говорится в заявлении от имени министров иностранных дел, принимающих участие в форуме.

С 6 по 8 августа на Филиппинах пройдут встречи дипломатов на министерском уровне стран - участниц Восточноазитского саммита (ВАС) и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности. Российскую делегацию в Маниле возглавляет глава МИДа Сергей Лавров.

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США Лаос Китай Бруней Россия Мьянма Вьетнам Таиланд Сингапур Малайзия Камбоджа Филиппины Индонезия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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