Главы МИД АСЕАН выразили озабоченность эскалацией напряженности вокруг КНДР

ТАСС, 5 августа. Министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили озабоченность эскалацией напряженности на Корейском полуострове и потребовали от КНДР полностью выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств АСЕАН.

"Мы, министры иностранных дел стран АСЕАН, вновь заявляем о нашей серьезной обеспокоенности в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове, включая самые последние испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет 4 и 28 июля, а также прежние запуски баллистических ракет и два ядерных испытания в 2016 году", - говорится в заявлении на сайте организации.

По мнению принявших заявление сторон, эскалация напряженности "серьезно угрожает миру, безопасности и стабильности в регионе и мире". В этой связи они "настоятельно требуют от КНДР незамедлительно полностью выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

Кроме того, главы МИД стран АСЕАН выразили поддержку денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем, а также призвали к проявлению сдержанности и подчеркнули "важность создания условий, способствующих диалогу, для деэскалации напряженности". "Мы поддерживаем инициативы по улучшению межкорейских отношений в направлении установления постоянного мира на Корейском полуострове", - отметили министры, выразив готовность от имени своих стран "играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности на Корейском полуострове".

С 6 по 8 августа на Филиппинах пройдут встречи дипломатов на министерском уровне стран - участниц Восточноазитского саммита (ВАС) и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности. Российскую делегацию в Маниле возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытание баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.