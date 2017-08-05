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Telegraph: трудовые мигранты из ЕС могут получить двухлетние британские визы после Brexit

Международная панорама
5 августа, 12:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, августа. /ТАСС

Как сообщает газета, эксперты считают, что молодые люди могут внести больший вклад в экономику страны

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ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Трудовые мигранты из стран Евросоюза в возрасте до 30 лет могут получить двухлетние британские визы, которые дадут им право жить и работать в Великобритании после выхода ее из ЕС (Brexit). Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph.

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По данным издания, правительство поручило Консультативному комитету по вопросам миграции рассмотреть экономические издержки и преимущества миграции из ЕС и изучить возможность введения пограничного контроля. Таким образом эксперты пришли к выводу, что Великобритания может взять на вооружение подход, используемый Новой Зеландией, Австралией и Канадой, которые наделяют специальным статусом мигрантов в возрасте от 18 до 30 лет.

"Есть масса причин для этого: у молодых мигрантов впереди более продолжительная трудовая жизнь, поэтому у них больше шансов внести положительный вклад в экономику, и они, пожалуй, ассимилируются более успешно", - говорится в докладе комитета.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.

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