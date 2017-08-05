Экс-глава Банка Англии: британскому правительству нужен запасной план по Brexit

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании нуждается в запасном плане на переговорах с Брюсселем по вопросу выхода из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в эфире вещательной корпорации BBC в субботу сообщил бывший глава Банка Англии (2003 - 2013 гг.) Мервин Кинг.

"Если вы хотите каких-либо успешных переговоров, то у вас должен быть запасной вариант, который другая сторона понимает и который вызывает у нее доверие. Это должно быть нечто такое, с чем согласятся люди, независимо от того, поддерживают ли они Brexit или выступают против него. Мы находимся в стадии переговоров, и очень важно, чтобы они были успешными", - сказал он, отметив, что сценарий, при котором между Лондоном и Брюсселем не будет достигнуто соглашение, не является приоритетным ни для одной из сторон.

Кинг уверен, что британскому правительству еще не поздно разработать резервный план, чтобы в случае необходимости предложить его Брюсселю. "Мы, возможно, потеряли год, но мы должны дальше двигаться по этому пути, выработав при этом альтернативный вариант", - подчеркнул он.

Бывший глава Банка Англии, который сейчас является членом Палаты лордов (верхняя палата парламента Великобритании - прим. ТАСС), также сказал, что "не знает", какими будут последствия для Великобритании в результате Brexit, назвав ответ на данный вопрос "единственно честным".

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй ранее заявила, что в результате Brexit Великобритания покинет единый европейский рынок и таможенный союз, при этом она не раз говорила, что отсутствие соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС будет для Лондона лучше плохой сделки.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.