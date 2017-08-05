На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили

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КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. "План перехват" из-за предположения, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный ранее украинского гражданства, возвращается в страну был объявлен прошедшей ночью Службой безопасности Украины (СБУ) и погранслужбой на границе с Польшей. Об этом сообщил в субботу депутат Верховной рады и член партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Юрий Деревянко.
"На границе с Польшей был объявленный план перехвата из-за предположения, что Саакашвили возвращается. Границу с Польшей искусственно заблокировали", - написал депутат в Facebook уточнив, что "случилось это на пункте пропуска "Краковець" по прямому указанию из администрации президента [Петра Порошенко]".
По словам Деревянко, его автомобиль усиленно досмотрели. "Искали в багажнике Саакашвили. Вся эта комедия стала причиной многокилометровых заторов", - отметил парламентарий. Как рассказал Деревянко, пограничники применили специальное устройство для блокирования движения автомобилей. И хотя сам пункт пропуска был пуст, отмечает депутат, людей вынудили стоять в многокилометровой очереди. В это время, по словам Деревянко, машины пограничников прочесывали поля вокруг таможни в поисках Саакашвили.
Депутат считает, что "это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений. Деревянко обратился к Порошенко "прекратить издеваться над гражданами Украины". "Михаил Саакашвили публично сообщит о дате своего возвращения на Украину, о чем он неоднократно заявлял", - подчеркнул парламентарий.
Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73 годовщины Варшавского восстания. Польское издание Telewizja Republika разместило на своем канале в YouTube видео с его выступлением. Во время своей речи политик коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине.
По какому документу Саакашвили прибыл в Польшу неизвестно. "Мы не даем такого типа информации, так как это было бы нарушением польского права", - сказала пресс-секретарь польской погранохраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос корреспондента ТАСС в Варшаве о том, по какому паспорту бывший президент Грузии пересек границу Польши и находится на ее территории.
26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Администрация президента объяснила, что это - "конфиденциальная информация". Как утверждают юристы, в связи с отсутствием публичного указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.
Сам Саакашвили, который в то время находился в США, заявил, что будет добиваться возвращения на Украину. Тем временем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допустил, что Саакашвили будет экстрадирован в Грузию после того, как появится на Украине. В то же время генпрокурор пояснил, что он не имеет в виду автоматическую экстрадицию, так как для этого Киев должен получить очередной запрос из Тбилиси. Саакашвили был лишен грузинского гражданства 4 декабря 2015 года.
После отставки с поста губернатора Одесской области Саакашвили создал на Украине свою партию. 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название - "Рух новых сил Михайла Саакашвили" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").