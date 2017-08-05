Литва призвала Киев дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Литва призвала Украину предоставить экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возможность в судебном порядке защищать свое право на украинское гражданство. Об этой позиции Вильнюса в субботу сообщил журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", - заявил он. По словам Линкявичюса, с точки зрения норм международного права Саакашвили оказался в "крайне щепетильной ситуации".

Глава МИД заверил, что Литва и впредь намерена твердо поддерживать Украину, но одновременно будет требовать не ограничивать права оппозиции. "Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", - отметил он.

На прошлой неделе депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить Саакашвили литовское гражданство. Он полагает, что экс-президент Грузии мог бы в Литве заниматься политической аналитикой. "Учредив институт такого рода, Саакашвили с предоставленными нами разрешениями мог бы действовать в Европе", - рассуждал литовский политик.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, но спустя полтора года ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.