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Порошенко: ВВС Украины получили более $38 млн на ремонт военной техники в 2017 году

Международная панорама
5 августа, 14:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, августа. /ТАСС

Также президент Украины отметил, что поручил поднять выплаты военным, проходящим службу в зоне силовой операции в Донбассе

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КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Воздушные силы Украины в 2017 году получили более одного миллиарда гривен (38,7 млн долларов) на ремонт и модернизацию военной техники. Об этом в субботу сообщил президент Украины Петр Порошенко выступая перед военнослужащими в Виннице.

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"В этом году на восстановление боеспособности, эксплуатацию, ремонт вооружения и военной техники воздушным силам выделено более миллиарда гривен. Это позволит поставить в воинские части более 40 основных образцов вооружения и техники", - сказал он. Порошенко также добавил, что боевой состав воздушных сил уже пополнился отремонтированными и модернизированными зенитными ракетными и радиолокационными комплексами.

Кроме того, Порошенко заявил об увеличении суммы денежных доплат военным проходящим службу в зоне силовой операции в Донбассе. "Я поручил поднять выплаты на первой линии до 10 тысяч гривен в месяц и повысить выплаты на второй линии до 4,5 тысяч (в 2016 году - 6 и 2,4 тысячи гривен соответственно - прим. ТАСС). Это исполнение наших обязанности и приоритетности финансирования наших вооруженных сил", - пояснил президент.

Также в честь праздника Дня воздушных сил Украины, президент совершил полет на советском истребителе МиГ-29.

Согласно изданию министерства обороны Украины "Народная армия", в 2016 году Воздушные силы Украины не дополучили из государственного бюджета почти один миллиард гривен. Тогда в оборонном ведомстве нехватку средств объяснили тем, что не был принят закон о спецконфискации.

13 июля Верховная рада утвердила в целом проект изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, предусматривающий, кроме прочего, увеличение расходов на оборону. Так, почти 2,7 млрд гривен (104,2 млн долларов) дополнительно было выделено для финансирования "безотлагательных потребностей на оборону и безопасность государства", в том числе связанных с проведением силовой операции в Донбассе. В правительстве Украины ранее заявляли, что увеличить расходы госбюджета стало возможным благодаря перевыполнению плана поступлений в госказну.

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