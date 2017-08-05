Более 3 тысяч россиян не пустили на Украину с начала года

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Украинские пограничники с начала года отказали в пропуске в страну более чем 10 тыс. иностранцев, из которых более 3 тыс. - россияне. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"С начала года в пропуске на Украину отказано более чем 10 тыс. иностранцев, из которых более 3 тыс. - россияне", - сказал Слободян агентству Укринформ.

По его словам, только в течение суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.

Кроме этого, как отмечает пресс-служба Госпогранслужбы, в течение первого полугодия 2017 года пограничники нашли и изъяли 374 единиц оружия, 5,7 тыс. боеприпасов, 9,5 кг взрывчатых веществ, 197,15 кг наркотических веществ. "Данные показатели за первое полугодие этого года увеличились в 4,5 раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года", - отмечается в сообщении. Сотрудники ведомства также изъяли 768 автомобилей, из которых 108 похищенных, товаров и грузов на сумму 257,72 млн гривен (примерно $10 млн).