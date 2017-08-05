Президент Ирана Хасан Роухани приведен к присяге

ТАСС, 5 августа. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани официально вступил в должность главы исполнительной власти страны. Трансляцию церемонии инаугурации, прошедшей в здании Меджлиса (парламента) в субботу в Тегеране, вел телеканал PressTV.

Ходжатольэслам (духовный сан у мусульман-шиитов - прим. ТАСС) Роухани прочитал и подписал текст президентской клятвы. Президент поклялся приложить все усилия для защиты прав и свобод иранцев, служить людям, поддерживать принципы Исламской Республики и сохранять политическую и экономическую независимость Ирана.

На церемонии присутствовали парламентарии, члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования исламской республики, руководители иностранных дипломатических миссий, а также общественные деятели. Лично поздравить Роухани с переизбранием в Тегеран прибыли делегации из 100 иностранных государств, в том числе из Великобритании, ФРГ, Франции, России.

68-летний Хасан Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти в минувший четверг, с этого момента фактически начался отсчет его четырехлетнего президентского срока. Согласно законодательству страны, новый президент должен в течение двух недель после вступления в должность представить парламенту новый состав правительства.