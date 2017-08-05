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СМИ: Швейцария прекратила расследование против Елены Скрынник

Международная панорама
5 августа, 17:07 UTC+3 ТАСС

Как сообщает газета Blick, одной из причин прекращения расследования стала неготовность российской стороны к сотрудничеству с Берном

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ТАСС, 5 августа. Прокуратура Швейцарии прекратила расследование уголовного дела по обвинению в отмывании денег против главы Министерства сельского хозяйства России в 2009-2012 гг. Елены Скрынник. Арест с банковских счетов экс-министра был снят, сообщает в субботу швейцарская газета Blick.

По ее данным, одной из причин прекращения расследования стала неготовность к сотрудничеству с Берном российской стороны. "В данном случае из-за недостаточной правовой помощи, необходимой для установления состава преступления, связанного с отмыванием денег, подозрения в преступном деянии не могут быть обоснованы, поэтому расследование должно быть остановлено", - цитирует издание документ прокуратуры.

Скрынник занимала пост министра в российском правительстве в 2009-2012 годах (первая женщина на этом посту). Швейцария начала расследование против экс-министра еще в 2013 году, а в 2015 году арестовала ее счета на 60 млн швейцарских франков (около $61 млн), что было связано с делом о хищениях в "Росагролизинге", по которому она проходила свидетелем. Сама экс-министр опровергала наличие каких-либо счетов в швейцарских банках.

По утверждению газеты Blick, которая ссылается на швейцарскую прокуратуру, арестованные средства были возвращены Скрынник еще в феврале этого года, однако она согласилась оплатить судебные издержки в размере 16 тысяч франков.

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