Роухани: Иран никогда не нарушит ядерную сделку, но ответит на нарушения со стороны США

ТАСС, 5 августа. Исламская Республика Иран не станет нарушать соглашение по иранскому атому, но ответит на нарушения со стороны США, участвующих в ядерной сделке. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани, выступая с речью по случаю инаугурации на второй президентский срок.

"Неспособность США выполнить свои обязательства в рамках ядерного соглашения демонстрирует, что США - партнер, не заслуживающий доверия", - сказал он, выступая в здании Меджлиса (парламента), передает телеканал Press TV. "Правительство и народ Ирана никогда не станут первыми нарушать ядерную сделку, но и не будут бездействовать в ответ на нарушения США", - добавил глава исполнительной власти ИРИ.

Иранский президент назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый Исламской Республикой и "шестеркой" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия - прим. ТАСС) и последующее снятие эмбарго одним из главных достижений действующего правительства. В своей речи иранский президент подчеркнул, что власти Исламской Республики открыты для взаимовыгодного сотрудничества и намерены укреплять отношения с соседними государствами. Роухани отметил в этой связи, что любые региональные кризисы, в частности в Сирии и Йемене, необходимо решать посредством диалога. "Конструктивное сотрудничество со странами мира и укрепление отношений с региональными государствами необходимо для обеспечения международной безопасности и стабильности", - уверен он.

Президент Ирана поблагодарил членов иностранных делегаций, прибывших на инаугурацию в Тегеран, отметив, что "присутствие гостей из-за рубежа - знак хороших отношений между Ираном и другими странами".

Церемония приведения к присяге президента Ирана Хасана Роухани прошла в присутствии делегаций из более чем 100 стран, в том числе из Великобритании, ФРГ, Франции, РФ. Кроме того, на инаугурации присутствовали парламентарии, члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования ИРИ, руководители иностранных дипломатических миссий, а также общественные деятели. Освещали торжественное событие свыше 130 иностранных журналистов из почти 30 стран.

68-летний Хасан Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти в минувший четверг, с этого момента фактически начался отсчет его четырехлетнего президентского срока. Согласно законодательству страны, новый президент должен в течение двух недель после вступления в должность представить парламенту новый состав правительства.