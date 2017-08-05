Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роухани: Иран никогда не нарушит ядерную сделку, но ответит на нарушения со стороны США

Международная панорама
5 августа, 17:44 UTC+3 ТАСС

По словам президента Ирана, неспособность Соединенных Штатов выполнить свои обязательства в рамках ядерного соглашения демонстрирует, что "США - партнер, не заслуживающий доверия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. Исламская Республика Иран не станет нарушать соглашение по иранскому атому, но ответит на нарушения со стороны США, участвующих в ядерной сделке. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани, выступая с речью по случаю инаугурации на второй президентский срок.

"Неспособность США выполнить свои обязательства в рамках ядерного соглашения демонстрирует, что США - партнер, не заслуживающий доверия", - сказал он, выступая в здании Меджлиса (парламента), передает телеканал Press TV. "Правительство и народ Ирана никогда не станут первыми нарушать ядерную сделку, но и не будут бездействовать в ответ на нарушения США", - добавил глава исполнительной власти ИРИ.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Ирана
© REUTERS/Carlos Barria

США и их союзники осудили космические запуски Ирана

"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США

Трамп поддерживает "жесткие санкции" против РФ, КНДР и Ирана

Иранский президент назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый Исламской Республикой и "шестеркой" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия - прим. ТАСС) и последующее снятие эмбарго одним из главных достижений действующего правительства. В своей речи иранский президент подчеркнул, что власти Исламской Республики открыты для взаимовыгодного сотрудничества и намерены укреплять отношения с соседними государствами. Роухани отметил в этой связи, что любые региональные кризисы, в частности в Сирии и Йемене, необходимо решать посредством диалога. "Конструктивное сотрудничество со странами мира и укрепление отношений с региональными государствами необходимо для обеспечения международной безопасности и стабильности", - уверен он.

Президент Ирана поблагодарил членов иностранных делегаций, прибывших на инаугурацию в Тегеран, отметив, что "присутствие гостей из-за рубежа - знак хороших отношений между Ираном и другими странами".

Церемония приведения к присяге президента Ирана Хасана Роухани прошла в присутствии делегаций из более чем 100 стран, в том числе из Великобритании, ФРГ, Франции, РФ. Кроме того, на инаугурации присутствовали парламентарии, члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования ИРИ, руководители иностранных дипломатических миссий, а также общественные деятели. Освещали торжественное событие свыше 130 иностранных журналистов из почти 30 стран.

68-летний Хасан Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти в минувший четверг, с этого момента фактически начался отсчет его четырехлетнего президентского срока. Согласно законодательству страны, новый президент должен в течение двух недель после вступления в должность представить парламенту новый состав правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роухани, Хасан
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин посетил "Бережливую поликлинику" в Кирове
2
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
3
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
4
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
5
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
6
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама