Страны МЕРКОСУР приняли решение о приостановке членства Венесуэлы в блоке

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 августа. /ТАСС/. Членство Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР) было окончательно приостановлено в связи с нарушением в стране демократического строя. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД входящих в блок Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, принятом в субботу по итогам встречи в бразильском городе Сан-Паулу.

"Решение о приостановке членства Венесуэлы было принято в связи с действиями правительства [президента] Николаса Мадуро и является призывом к немедленному началу процесса политического перехода и восстановления демократического строя", - приводит отрывок из заявления газета "Насьон".

В декабре прошлого года страны, основавшие МЕРКОСУР, уже приняли решение приостановить участие Венесуэлы в качестве полноправного члена. Основанием послужило невыполнение Каракасом обязательств, взятых при вступлении в объединение. Речь идет, в частности, о ратификации соглашения о защите прав человека, а также других документов, регулирующих отношения внутри блока. Для восстановления статуса Венесуэле достаточно было выполнить эти требования.

Теперь Венесуэла теряет возможность пользоваться любыми правами, которыми наделены члены МЕРКОСУР, и участвовать в работе его внутренних институтов. Согласно уставу объединения, ограничительные меры могут быть сняты после того, как республика сможет подтвердить остальным членам блока восстановление демократического строя. Исключение из МЕРКОСУР нормами блока не предусмотрено.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Решение Мадуро о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления. Согласно последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали.