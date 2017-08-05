Рогозин и глава минобороны Ирана подтвердили курс на укрепление оборонного сотрудничества

ТАСС, 5 августа. Россия и Иран выступают за укрепление оборонного сотрудничества и скорейшую реализацию двусторонних соглашений в этой области. Об этом сообщило в субботу агентство Fars по результатам встречи вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом в Тегеране.

Как отмечает агентство, Рогозин и Дехган подтвердили курс Москвы и Тегерана на развитие отношений в сфере обороны и необходимость ускоренной реализации соглашений, достигнутых странами.

Зампред правительства РФ посетил Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани. На полях визита он провел переговоры с главой минобороны исламской республики Хосейном Дехганом и президентом Молдавии Игорем Додоном.