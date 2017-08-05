Период работы Конституционной ассамблеи Венесуэлы предложили продлить до двух лет

ТАСС, 5 августа. Время работы Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы может быть продлено с шести месяцев до двух лет. Соответствующее предложение выдвинул в субботу на первом заседании однопалатного учредительного органа один из его членов Диосдадо Кабельо. КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.

"Нормы устанавливают шестимесячный срок работы, я не уверен, что будет шесть месяцев, возможно будет месяц, но я предлагаю, чтобы он был [увеличен] до двух лет", - сказал Кабельо. Его инициатива получила одобрение, для ее реализации была создана соответствующая комиссия.

Создание КА было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает итоги состоявшегося 30 июля голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.