СМИ: Эрдоган вновь объявил о возможном проведении операции "Щит Евфрата" в Сирии

АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Турция намерена возобновить и расширить зону проведения военной операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы решительно настроены при помощи операции "Щит Евфрата" вонзить кинжал в самое сердце терроризма в Сирии и таким образом расширить зону ее проведения. В самое ближайшее время мы предпримем новые и важные шаги по этой теме", - цитирует слова турецкого лидера газета Milliyet.

Турция ранее заявила о планах развернуть операцию против курдских формирований на севере Сирии под кодовым названием "Меч Евфрата". В марте была завершена операция "Щит Евфрата", которая была нацелена на обеспечение безопасности границы. Целью "Меча Евфрата" будет непосредственный удар по террористам по ту сторону границы.

В конце июня газета Türkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн на севере Сирии. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.