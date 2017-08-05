СМИ: Эрдоган вновь объявил о возможном проведении операции "Щит Евфрата" в Сирии

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АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Турция намерена возобновить и расширить зону проведения военной операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Об этом заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы решительно настроены при помощи операции "Щит Евфрата" вонзить кинжал в самое сердце терроризма в Сирии и таким образом расширить зону ее проведения. В самое ближайшее время мы предпримем новые и важные шаги по этой теме", - цитирует слова турецкого лидера газета Milliyet.
Турция ранее заявила о планах развернуть операцию против курдских формирований на севере Сирии под кодовым названием "Меч Евфрата". В марте была завершена операция "Щит Евфрата", которая была нацелена на обеспечение безопасности границы. Целью "Меча Евфрата" будет непосредственный удар по террористам по ту сторону границы.
В конце июня газета Türkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн на севере Сирии. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.