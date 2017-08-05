СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в субботу ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные страной ракетные испытания. Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 государств-членов Совбеза, включая Россию и Китай.

Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

Россия неоднократно предостерегала от введения чрезмерно жестких рестрикций в отношении КНДР, подчеркивая, что они не должны привести к удушению страны и ее народа. В принятой в субботу резолюции отмечается, что предусмотренные ею меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна: в июле КНДР провела два запуска баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытывала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытаний соответствовали баллистической ракете средней дальности. В принятой в субботу резолюции этот спорный момент обойден стороной. В документе "самым решительным образом" осуждаются проведенные КНДР "пуски баллистических ракет", с уточнением, что сами северокорейские власти охарактеризовали их как межконтинентальные.