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Президент Молдавии до конца года осуществит рабочую поездку в Брюссель

Международная панорама
5 августа, 23:37 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 5, августа. /ТАСС

Об этом Игорь Додон заявил по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая состоялась в Тегеране

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КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон до конца этого года осуществит рабочую поездку в Брюссель. Об этом он заявил в субботу по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая состоялась в Тегеране, на полях церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

"В ходе состоявшегося диалога обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Молдавии. Планирую до конца года осуществить рабочую поездку в Брюссель. Повторил приглашение в адрес вице-председателя Еврокомиссии [Могерини] посетить Молдавию в ближайшее время", - написал Додон на своей странице в Facebook. Глава Молдавии заметил, что поблагодарил Могерини за поддержку, которую ЕС оказывает в проведении реформ в Молдавии.

Додон поздравил переизбранного президента Ирана Роухани и выразил надежду "на продолжение сотрудничества и сохранение добрых, дружественных отношений между двумя странами". Также в субботу президент Молдавии провел встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в российском посольстве в Тегеране.

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Персоны
Роухани, Хасан Могерини, Федерика
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