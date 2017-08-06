Telegraph: Лондон готов заплатить Брюсселю €40 млрд за Brexit

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Великобритания готова заплатить Евросоюзу до €40 млрд при осуществлении Brexit, если Брюссель согласится обсуждать такие вопросы финансового урегулирования, как заключение торгового соглашения в рамках сделки о будущем партнерстве.

Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Telegraph.

По ее данным, высокопоставленные чиновники в британском правительстве пришли к выводу, что предложенная сумма является единственным вариантом, который должен позволить Лондону выйти из сложившейся тупиковой ситуации в ходе переговоров с Брюсселем. "Что до переговорного процесса, то он просто не работает. Мы знаем, что их позиция - это €60 млрд, но в действительности нижний предел находится на уровне €50 млрд. У нас он ближе к €30 млрд, однако приемлемая сумма равна €40 млрд", - приводит газета слова своего источника.

Подобное предложение о выплате ЕС такой внушительной суммы может посеять политические разногласия в британском правительстве. Сторонники Brexit вряд ли согласятся на это, если только не в обмен на "рабочие отношения [с ЕС] в будущем", подчеркивает издание. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее в июле заявил в парламенте, что европейские лидеры "получат от ворот поворот", если они ожидают, что Лондон будет платить "заоблачный" счет за выход из ЕС.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.