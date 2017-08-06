Власти Мексики считают незаконным смещение с должности генпрокурора Венесуэлы

МЕХИКО, 6 августа. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика считает незаконной и осуждает отставку генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении министерства иностранных дел и генеральной прокуратуры латиноамериканской страны.

Сама Диас отказалась признавать решение о своей отставке.

"МИД и генпрокуратура выражают сожаление и осуждение в связи со смещением с должности генерального прокурора Боливарианской Республики Венесуэла Луисы Ортеги Диас, решение о котором было принято на первом заседании нелегитимной Конституционной ассамблеи (КА)", - отмечается в документе.

Мексика также призвала правительство Венесуэлы прекратить враждебные действия в отношении государственных институтов, в особенности генеральной прокуратуры, и принять меры по налаживанию диалога между гражданами. Новым генпрокурором Венесуэлы с одобрения КА был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал решение об отставке Диас "первым диктаторским поступком нелегитимной КА". Мексика, как и Колумбия, а также некоторые другие страны региона отказались признавать итоги состоявшихся 30 июля выборов в этот однопалатный учредительный орган. Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что не признает решение об отставке Диас, равно как и назначение Сааба на пост генпрокурора.