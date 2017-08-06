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Постпред США при ООН: ни одна страна в ООН не жаловалась на поведение Трампа в Twitter

Международная панорама
6 августа, 1:35 UTC+3 ООН ООН 6, августа. /ТАСС

По словам Никки Хейли, президент США "будет этим заниматься"

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ООН, 6 августа. /ТАСС/. Ни одна из стран - членов ООН, а также руководство всемирной организации не выражали недовольства сообщениями, которые президент США Дональд Трамп в огромном количестве размещает в сети микроблогов Twitter. Об этом заявила в субботу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

"Ни одна страна не жаловалась на твиты президента. Он будет этим заниматься. Этот президент использует Twitter столько же, сколько другие средства связи. Страны обращают внимание на то, что он говорит, они никогда не жаловались, потому что они знают, за что он выступает", - сказала дипломат.

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Трамп часто комментирует в Twitter вопросы внешней политики, в том числе рассказывает о состоявшихся у него встречах с иностранными лидерами. Недавно он резко раскритиковал Китай, обвинив руководство страны в бездействии в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.

У Трампа сейчас около 35 млн подписчиков в Twitter. В январе американский лидер заявил, что не пользовался бы соцсетями, "если бы не бесчестность СМИ". Президент США выразил уверенность в том, что журналисты регулярно искажают его слова и доносят их до граждан в собственной неверной интерпретации.

В середине июля председатель совета директоров компании Twitter Омид Кордестани высказал мнение, что Трамп полезен для социальной сети и блокировать его учетную запись не следует, несмотря на публикацию американским лидером оскорбительных сообщений в адрес известных журналистов и иных деятелей. Операционный директор Twitter Энтони Ноуто в свою очередь указал, что наличие популярных учетных записей как та, которая принадлежит Трампу, способствует росту числа пользователей и повышению их активности. Он высказался за то, чтобы все мировые лидеры "использовали Twitter, чтобы обращаться к избирателям".

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
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