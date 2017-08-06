"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР до полного запрета на экспорт из страны ряда минералов, являющихся основным источником валюты для Пхеньяна. Документ, предложенный Вашингтоном, был одобрен спустя месяц после ракетного испытания, проведенного северокорейским руководством в День независимости США.

Американская сторона восприняла принятие документа как личную победу в Совете Безопасности. Обсуждение текста продолжалось около четырех недель и сопровождалось давлением США на Китай, который американские власти открыто обвиняли в пассивности в решении северокорейской ядерной проблемы.

Новые санкции ООН, в частности, предусматривают введение запрета на экспорт из КНДР угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В тексте резолюции прописаны и другие рестрикции, ограничивающие возможности Пхеньяна заключать выгодные торгово-экономические сделки с другими странами, а также адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

В отношении КНДР до сих пор уже действовал самый суровый санкционный режим, предусматривавший экономические санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля. Новые же рестрикции, по мнению постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, и вовсе станут "ударом под дых" Пхеньяну.

Санкции лишат КНДР трети валютных доходов

По ее словам, США надеются, что северокорейское руководство "примет на заметку" решение СБ ООН и осознает, что международное сообщество ждет немедленного прекращения Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы.

"Им нужно принять решение. Сегодня мы нанесли удар под дых Северной Корее. Теперь они могут либо быть осторожными и сказать: "Хорошо, давайте перестанем, давайте начнем вести себя ответственно и будем искать другие пути [решения ситуации]", либо они могут продолжать делать то, что они делают, и международное сообщество продолжит реагировать", - сказала дипломат в интервью телеканалу CNN.

Хейли отметила, что новые рестрикции в случае их полного осуществления сократят на треть валютные доходы КНДР, которые оцениваются в $3 млрд в год. По словам постпреда США, это одни из самых жестких санкций за последнее поколение. "Мы надеемся, что они отреагируют на это, прекратив ядерную деятельность. Мы надеемся, что они будут использовать доходы для того, чтобы накормить собственный народ, вместо того, чтобы продолжать безрассудную ядерную программу", - сказала дипломат журналистам после заседания, добавив, что дальнейшее развитие ситуации "полностью зависит от Северной Кореи".

Принятие новой санкционной резолюции приветствовали главные союзники Вашингтона в Совбезе. Так, французский постпред Франсуа Делаттр заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР представляют "угрозу для всего международного сообщества". По его словам, для международного сообщества настало время "оказать максимальное дипломатическое и экономическое давление" на КНДР. Он подчеркнул, что это "единственный способ вернуть Северную Корею за стол переговоров и открыть дверь" для денуклеаризации Корейского полуострова.

Военные учения будут продолжены

Выступая на заседании Совбеза, Хейли поблагодарила коллег за поддержку резолюции, однако отметила, что введение новых санкций - это важный, но недостаточный шаг для нейтрализации ядерной угрозы со стороны КНДР. "США продолжат предпринимать оборонительные меры по обеспечению собственной безопасности, а также безопасности союзников", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, это касается ежегодных военных учений США и Республики Корея, в которых Пхеньян видит прямую военную угрозу. Американский постпред настояла на том, что маневры, в которых задействованы стратегические вооружения, носят исключительно оборонительный характер. "Мы открыто проводили их на протяжении почти 40 лет. Они будут продолжены", - заявила Хейли.

Постпред Республики Корея Чо Тэ Юл заявил, что руководство соседней страны живет в воображаемом мире, полагая, что разработка ядерного оружия и баллистических ракет даст Пхеньяну гарантии безопасности.

"Напротив, его одержимое стремление проводить подобные программы лишь усилит решимость международного сообщества. Неважно, как далеко КНДР продвинется в своих ядерных амбициях, наше стремление положить этому конец никогда не ослабнет", - сказал дипломат, призвав северокорейское руководство сделать правильный выбор и встать на путь денуклеаризации.

Дестабилизирующий фактор

Китай и Россия в ходе дискуссии в СБ ООН повторили свою позицию о том, что американо-южнокорейские военные учения вкупе с развертыванием в регионе системы противоракетной обороны THAAD являются дестабилизирующим фактором.

Как заявил постпред РФ Василий Небензя, подобные действия "представляют собой не только раздражитель, но и в целом подрывают сложившийся военный баланс в регионе, ставя под вопрос безопасность сопредельных государств". Он выразил надежду на искренность заверений американской стороны в том, что она не ставит цель "свержения действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну".

Дипломат выразил сожаление, что соответствующий пункт, предложенный Россией, не был включен в принятую резолюцию. "Эвентуальные военные авантюры с любой стороны обернутся катастрофой для региональной и глобальной стабильности", - отметил постпред РФ.

По его словам, продвинуться в направлении денуклеаризации Корейского полуострова "будет сложно, пока КНДР будет ощущать прямую угрозу" своей безопасности в лице "военной гиперактивности" в регионе, которая принимает форму "регулярных широкомасштабных маневров и учений США и их союзников, направления туда стратегических бомбардировщиков, военно-морских сил, включая авианосцы".

Постпред Китая предостерег США от размещения системы ПРО, отметив, что это "не приведет к решению северокорейской проблемы и не остановит ракетные и ядерные испытания КНДР". По его словам, Пхеньян вслед за Вашингтоном также должен прекратить "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе".

Нестандартные подходы

И Россия, и Китай на заседании напомнили о совместной инициативе, предполагающей приостановку военных учений США и Республики Корея в обмен на заморозку ядерной программы КНДР. Как заявил Небензя, в условиях, когда существующие алгоритмы решения проблемы показали свою неэффективность, необходимо "попытаться урегулировать ее при помощи нестандартных, креативных подходов". Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам", - указал постпред РФ.

По его словам, инициативы подобные той, что выдвинули РФ и Китай, "заслуживают серьезного внимания в качестве возможной отправной точки выхода из нынешнего тупика и возобновления переговорного процесса". Дипломат призвал "искать каналы связи с руководством КНДР" и "выводить его на субстантивный диалог по ядерной и ракетной проблематике".