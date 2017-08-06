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Ведущего Fox News отстранили за неподобающее поведение

Международная панорама
6 августа, 3:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, августа. /ТАСС

Адвокат телеведущего отверг все обвинения в адрес своего клиента

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НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Fox News приостановил действие трудового соглашения с телеведущим Эриком Боллингом за его неподобающее поведение во время исполнения служебных обязанностей. Об этом в субботу сообщил телеканал.

"Эрик Боллинг временно отстранен от своих обязанностей до получения результатов ведущегося внутреннего расследования", - информировала пресс-служба Fox News. Адвокат телеведущего Майкл Боуи категорически отверг обвинения в адрес своего клиента. "Анонимные, неподтвержденные утверждения лживы и несправедливы. Мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, чтобы Эрик смог вернуться на работу как можно скорее", - отметил адвокат.

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Согласно сведениям Fox News, поводом для отстранения стала публикация в пятницу либерального сетевого издания The Huffington Post, согласно которой, Боллинг был уличен в том, что направлял трем своим коллегам фотографии мужских гениталий. Он ведет программу Specialists ("Специалисты"), которая выходит в эфир в будние дни вечером, и субботнюю Cashin' In ("Кэшинг ин").

Fox News в прошлом и текущем году осуществил серию увольнений, главным образом за неподобающее поведение. Так, в апреле об отставке объявил один из главных ведущих Билл О'Рейли, который проработал на телеканале почти 20 лет и которого несколько женщин обвинили в домогательствах. В июле его примеру по тем же причинам последовал руководитель спортивного вещания Джейми Хоровитц.

Ранее CNN сообщала, что Fox News с лета прошлого года выплатила в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этой американской телекомпании Роджера Эйлса. Последний скончался 18 мая в возрасте 77 лет. Эйлс был вынужден подать в отставку в июле минувшего года из-за скандала, разразившегося после того, как две экс-ведущие телеканала - Гретчен Карлсон и Мегин Келли - обвинили его в домогательствах.

Fox News входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.

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