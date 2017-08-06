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Абэ: для мира без ядерного оружия нужно участие и не владеющих им стран

Международная панорама
6 августа, 3:44 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, августа. /ТАСС

Премьер-министр Японии принял участие в мемориальной церемонии по случаю 72-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы

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ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Для достижения цели построения мира без ядерного оружия необходимо участие стран как обладающих, так и не обладающих им. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ на мемориальной церемонии по случаю 72-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

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"Чтобы достичь цели создания мира без ядерного оружия, нужно участие как ядерных, так и неядерных стран", - сказал он, отметив, что "Япония как единственная страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна предпринимать неустанные усилия в поисках мира без ядерного оружия".

"Такие катастрофы никогда не должны повториться", - добавил Абэ и пообещал, что Япония будет активно содействовать проведению в 2020 году обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. В то же время японский премьер отметил, что правительство будет продолжать оказывать помощь и поддержку тем, кто пережил бомбардировки.

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш", от взрыва которой моментально погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. До конца 1945 года число жертв возросло до 140 тыс., еще десятки тысяч человек на протяжении десятилетий страдали от последствий облучения.

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В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

По данным администрации Хиросимы, за минувший год скорбный список жертв бомбардировки увеличился до 308 724 человек. В него были внесены 5530 новых имен, среди которых погибшие во время удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена, а также умершие хибакуся - те, кто пережил непосредственно бомбардировку, но пострадал от ее последствий и подвергся радиационному облучению.

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