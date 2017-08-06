Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: во Францию вернулись более 270 боевиков ИГ

Международная панорама
6 августа, 5:50 UTC+3 ТАСС

По информации главы МВД, всего около 700 французских граждан отправились воевать в Сирию и Ирак

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 271 француз, воевавший на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, вернулся на родину. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на интервью министра внутренних дел Франции Жерара Колона еженедельной французской газете Le Journal du dimanche.

Смотрите также

Reuters: власти Франции заподозрили цементный концерн в финансировании террористов в Сирии

Франция предлагает создать объединенные африканские силы для борьбы с джихадистами

WSJ: спецназ Франции помогает уничтожать в Ираке боевиков ИГ из числа французов

По его информации, около 700 граждан Франции отправились воевать на стороне боевиков, при этом все вернувшиеся в настоящий момент проверяются органами прокуратуры, некоторые находятся под стражей. Сообщается, что 54 из них на данный момент являются несовершеннолетними.

Министр не смог ответить на вопрос о том, сколько экстремистов из Франции было ликвидировано в Ираке и Сирии, ответив, что подтвердить подобную информацию сложно.

Участие французской армии в борьбе с "Исламским государством" в возглавляемой США антитеррористической коалиции подвергло Францию нападениям на собственной территории. После терактов 13 ноября 2015 года, когда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения, в стране был введен режим чрезвычайного положения, который значительно расширяет полномочия спецслужб. Как напоминает агентство, за последние два с половиной года в других террористических атаках во Франции погибли еще около 100 мирных жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Ирак Сирия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
2
СМИ: во Францию вернулись более 270 боевиков ИГ
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Ведущего Fox News отстранили за неподобающее поведение
5
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
6
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама