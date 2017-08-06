СМИ: во Францию вернулись более 270 боевиков ИГ

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 271 француз, воевавший на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, вернулся на родину. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на интервью министра внутренних дел Франции Жерара Колона еженедельной французской газете Le Journal du dimanche.

По его информации, около 700 граждан Франции отправились воевать на стороне боевиков, при этом все вернувшиеся в настоящий момент проверяются органами прокуратуры, некоторые находятся под стражей. Сообщается, что 54 из них на данный момент являются несовершеннолетними.

Министр не смог ответить на вопрос о том, сколько экстремистов из Франции было ликвидировано в Ираке и Сирии, ответив, что подтвердить подобную информацию сложно.

Участие французской армии в борьбе с "Исламским государством" в возглавляемой США антитеррористической коалиции подвергло Францию нападениям на собственной территории. После терактов 13 ноября 2015 года, когда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени от рук террористов погибли в общей сложности 130 человек и около 350 получили ранения, в стране был введен режим чрезвычайного положения, который значительно расширяет полномочия спецслужб. Как напоминает агентство, за последние два с половиной года в других террористических атаках во Франции погибли еще около 100 мирных жителей.