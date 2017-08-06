Трамп выразил признательность России и Китаю за голосование в СБ ООН по КНДР

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ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выражает признательность России и Китаю за поддержку резолюции об ужесточении санкционного режима в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
"Президент признателен Китаю и России за сотрудничество при обеспечении прохождения этой резолюции. - отметила Сандерс. - Он продолжит работать с союзниками и партнерами с целью усилить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы прекратить ее угрожающее и дестабилизирующее поведение".
Резолюция Совбеза, предложенная США, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.
В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".
Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Рейтер, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.