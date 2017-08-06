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Петиция против присвоения Брижит Макрон статуса первой дамы собрала 150 тыс. подписей

Международная панорама
6 августа, 14:56 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По мнению автора петиции, нет веских оснований для того, чтобы "супруга президента Франции получала за свое положение деньги из государственной казны"

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ПАРИЖ, 6 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Петиция с протестом против намерения Елисейского дворца официально присвоить Брижит Макрон статус первой дамы Франции собрала в настоящее время 153 тыс. 250 подписей. Об этом, как сообщает агентство France-Presse (AFP), свидетельствуют данные сайта Change.org, на котором размещен текст обращения.

Автором петиции стал художник Тьерри Поль Валетт, который представляет себя как "неравнодушного гражданина" Франции.

"Нет никаких веских оснований для того, чтобы супруга главы государства получала за свое положение деньги из государственной казны, мы не согласны с таким статусом", - пишет Валетт. Он отмечает, что "на настоящее время Брижит Макрон уже располагает двумя-тремя помощниками, двумя секретарями и двумя охранниками - и этого вполне достаточно".

В этой связи автор петиции напоминает о заявленном руководством страны курсе на значительную экономию государственных средств. "Мы не можем согласиться с тем, чтобы в момент, когда во Франции принят закон об этике политической и общественной жизни супруге президента страны был присвоен особый статус", - подчеркивает Валетт.

Предвыборное обещание

Эмманюэль Макрон еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы и прихода в Елисейский дворец его супруга "будет играть общественную роль", но "не будет при этом получать средств из казны". Макрон при этом критиковал действия своих предшественников на президентском посту, которые так и не внесли ясности в статус супруги главы государства. Эту позицию он даже назвал "лживой". "С подобной ситуацией надлежит покончить", - сказал в ходе одного из своих выступлений Макрон.

"Я выступаю за то, чтобы были четко определены рамки такого статуса. Мы сделаем это уже в первые недели после моего прихода к власти", - сказал он. Макрон уточнил, что окончательное решение будет зависеть от личного мнения его супруги.

Вопрос о статусе супруги президента Франции поднимался и в Национальном собрании в ходе обсуждения на минувшей неделе проекта закона об этике политической и общественной жизни. Депутаты от партии "Неподчинившаяся Франция" безуспешно попытались провести поправку, гласившую, что супруга президента, равно как и супруги членов правительства и парламентариев, не должны получать за свой статус финансовых средств от государства.

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Макрон, Эмманюэль
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