ФРГ приветствует единый ответ СБ ООН на ракетные испытания КНДР

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Германии приветствует решение Совета Безопасности (СБ) ООН ужесточить санкции против КНДР и намерено прилагать дальнейшие усилия для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.

"Мы приветствуем решение СБ ООН снова ужесточить санкции против КНДР. Она нарушает своими безответственными ракетными испытаниями международное право и тем самым представляет угрозу региональной и международной безопасности", - отметили в ведомстве.

"Хорошо, что международное сообщество нашло единый серьезный ответ на недавние испытания, в ходе которых использовались межконтинентальные ракеты", - подчеркнули в МИД ФРГ, отметив, что Германия "всегда выступала за ужесточение санкций". "Их сейчас следует полностью реализовать", - говорится в заявлении.

"Нашей целью остается денуклеаризация Корейского полуострова. Для этого следует принудить КНДР прекратить противозаконные ракетные и атомные испытания и выполнять резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Резолюция СБ ООН

Ранее в субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.