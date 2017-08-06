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СМИ: Высший комитет по переговорам проведет встречу сирийской оппозиции в Эр-Рияде

Международная панорама
6 августа, 15:39 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала Al Mayadeen, на встрече будет принята новая стратегия ВКП, учитывающая создание зон деэскалации в Сирии

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ТАСС, 6 августа. Сирийская оппозиция, сгруппировавшаяся вокруг "платформы Эр-Рияда", проведет новую объединительную конференцию в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу Al Mayadeen источник в Высшем комитете по переговорам (ВКП), который участвует в межсирийских переговорах в Женеве.

По его сведениям, глава ВКП Рияд Хиджаб был принят на этой неделе министром иностранных дел королевства Аделем аль-Джубейром. На встрече обсуждалась ситуация в рядах сирийской оппозиции в свете раскола между Эр-Риядом и Дохой, которые ранее выступали главными спонсорами антиправительственных вооруженных формирований. Саудовские власти намерены провести перестановки внутри ВКП и очистить его от сторонников Катара.

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На конференции в Эр-Рияде, которая должна состояться до созыва нового раунда межсирийского диалога в Женеве, будет принята новая стратегия ВКП, учитывающая создание зон деэскалации в Сирии. По информации Al Mayadeen, на форум будут приглашены представители "каирской" и "московской" групп сирийской оппозиции с целью выработки общей платформы переговоров с правительственной делегацией.

ВКП был создан в декабре 2015 года, и его делегация участвовала в семи раундах переговоров в Женеве под эгидой спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В него входят представители крупнейшей зарубежной группировки - Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле) и ведущей фракции внутренней оппозиции - Национального координационного комитета (НКК), а также вооруженных формирований.

Ранее в интервью общеарабской газете Al-Hayat глава ВКП заявил, что "оппозиционеры должны воспользоваться созданием безопасных зон для укрепления своего присутствия на сирийской земле". Хиджаб призвал оппозиционные фракции преодолеть разногласия и создать "единый политический, гражданский и военный фронт, который будет способен прийти на смену нынешнему режиму".

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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