Роухани: соглашение с ЕврАзЭС будет подписано в скором будущем

Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. ВидеотрансляцияОбщество 6 августа, 16:57
"Тосно" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Арсенал"Спорт 6 августа, 16:55
Тренер легкоатлетки Ребрик не приехал на ЧМ из-за проблем с получением британской визыСпорт 6 августа, 16:41
Красильников после бронзы ЧМ по пляжному волейболу нацелен на медаль ОлимпиадыСпорт 6 августа, 16:39
Тренер: сборной Канады по хоккею повезло в победном матче с "Сочи"Спорт 6 августа, 16:37
Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного КавказаОбщество 6 августа, 16:26
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 августа, 16:19
Игрок клуба НБА "Клиппперс" Рид арестован по обвинению в домашнем насилииСпорт 6 августа, 16:17
День Ставропольского края открыл работу молодежного форума "Машук-2017" в ПятигорскеОбщество 6 августа, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном будет подписано в скором будущем. Об этом президент республики Хасан Роухани заявил в воскресенье в Тегеране на встрече с руководителем Армении Сержем Саргсяном.
Как сообщили в президентской пресс-службе, "стороны отметили важность переговоров вокруг соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом". "Президент Роухани констатировал, что до сих пор в этом направлении были предприняты существенные шаги. Он отметил, что соглашение, которое будет подписано в скором будущем, будет достаточно плодотворным", - говорится в заявлении.
В Иране высоко оценили присутствие президента соседней Армении на церемонии вступления в должность президента исламской республики, сказал Роухани. Он уверен, что визит главы Армении придаст новый импульс расширению и развитию двусторонних отношений.
"Текущий год знаменателен с точки зрения политических событий и в Армении, и в Иране, - констатировал Саргсян. - В соответствии с реформированной конституцией в Армении проведены парламентские выборы, а в Иране народ избрал руководителя исполнительной власти страны". "Год ознаменовался и 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном - новейшей страницей в многовековой истории связей двух стран", - напомнил руководитель республики.
Президенты Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе. По единому мнению собеседников, "армяно-иранские экономические связи имеют большой потенциал, для эффективного использования которого необходимо продолжить последовательную работу". По их обоюдному убеждению, "это будет способствовать активизации товарооборота и росту инвестиций между двумя странами".
Президенты также высказались за развитие сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики в формате Иран - Армения - Туркмения.
Роухани дал высокую оценку решению Армении об отмене виз для иранских граждан. По его мнению, это "является важным и плодотворным шагом к расширению деловых связей, поощрению экономической деятельности, инвестиций и туризма".
Затронуты вопросы региональной безопасности, включая переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Саргсян представил нынешнее состояние переговорного процесса и "позицию Армении по урегулированию конфликта мирными средствами посредством переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ".
По мнению президента Ирана, урегулирование карабахского конфликта может быть исключительно политическим, а для его страны важны мир и стабильность в регионе.