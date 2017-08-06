Роухани: соглашение с ЕврАзЭС будет подписано в скором будущем

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном будет подписано в скором будущем. Об этом президент республики Хасан Роухани заявил в воскресенье в Тегеране на встрече с руководителем Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщили в президентской пресс-службе, "стороны отметили важность переговоров вокруг соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом". "Президент Роухани констатировал, что до сих пор в этом направлении были предприняты существенные шаги. Он отметил, что соглашение, которое будет подписано в скором будущем, будет достаточно плодотворным", - говорится в заявлении.

Мнение Саргсяна

В Иране высоко оценили присутствие президента соседней Армении на церемонии вступления в должность президента исламской республики, сказал Роухани. Он уверен, что визит главы Армении придаст новый импульс расширению и развитию двусторонних отношений.

"Текущий год знаменателен с точки зрения политических событий и в Армении, и в Иране, - констатировал Саргсян. - В соответствии с реформированной конституцией в Армении проведены парламентские выборы, а в Иране народ избрал руководителя исполнительной власти страны". "Год ознаменовался и 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном - новейшей страницей в многовековой истории связей двух стран", - напомнил руководитель республики.

Большой потенциал

Президенты Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе. По единому мнению собеседников, "армяно-иранские экономические связи имеют большой потенциал, для эффективного использования которого необходимо продолжить последовательную работу". По их обоюдному убеждению, "это будет способствовать активизации товарооборота и росту инвестиций между двумя странами".

Президенты также высказались за развитие сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики в формате Иран - Армения - Туркмения.

Роухани дал высокую оценку решению Армении об отмене виз для иранских граждан. По его мнению, это "является важным и плодотворным шагом к расширению деловых связей, поощрению экономической деятельности, инвестиций и туризма".

Затронуты вопросы региональной безопасности, включая переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. Саргсян представил нынешнее состояние переговорного процесса и "позицию Армении по урегулированию конфликта мирными средствами посредством переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ".

По мнению президента Ирана, урегулирование карабахского конфликта может быть исключительно политическим, а для его страны важны мир и стабильность в регионе.