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Власти Венесуэлы заявили о теракте на военной базе

Международная панорама
6 августа, 16:05 UTC+3 ТАСС

Ранее в этом же городе местные военные заявили, что выступают против правительства президента Николаса Мадуро

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ТАСС, 6 августа. "Террористическое нападение" было совершено на военную базу в венесуэльском городе Валенсия. Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

"Утром террористы вошли на территорию [базы] Фуэрте Парамакай в Валенсии, теракт против наших Национальных Боливарианских ВС. Несколько террористов были задержаны", - написал Кабельо в своем Twitter.

По его словам, после нападения "был активирован план защиты", предусматривающий "развертывание войск для обеспечения внутренней безопасности". Кабельо не сообщает, кто совершил нападение на военную базу.

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Как отметил один из лидеров социалистов, в настоящее время Фуэрте Парамакай находится "под полным контролем" властей. "На остальных военных базах страны абсолютно нормальная ситуация", - написал он.

За несколько часов до того, как стало известно о нападении, группа военнослужащих из Валенсии выложила в интернет видеообращение, в ходе которого было объявлено, что они выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

По словам военнослужащего, представившегося капитаном Хуаном Кагуарипано, они объявляют "законный мятеж". "Это не государственный переворот. Это гражданские и военные действия, направленные на восстановление конституционного строя", - сказал он.

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