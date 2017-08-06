Власти Венесуэлы заявили о теракте на военной базе

ТАСС, 6 августа. "Террористическое нападение" было совершено на военную базу в венесуэльском городе Валенсия. Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

"Утром террористы вошли на территорию [базы] Фуэрте Парамакай в Валенсии, теракт против наших Национальных Боливарианских ВС. Несколько террористов были задержаны", - написал Кабельо в своем Twitter.

En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 August 2017

По его словам, после нападения "был активирован план защиты", предусматривающий "развертывание войск для обеспечения внутренней безопасности". Кабельо не сообщает, кто совершил нападение на военную базу.

Как отметил один из лидеров социалистов, в настоящее время Фуэрте Парамакай находится "под полным контролем" властей. "На остальных военных базах страны абсолютно нормальная ситуация", - написал он.

За несколько часов до того, как стало известно о нападении, группа военнослужащих из Валенсии выложила в интернет видеообращение, в ходе которого было объявлено, что они выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

По словам военнослужащего, представившегося капитаном Хуаном Кагуарипано, они объявляют "законный мятеж". "Это не государственный переворот. Это гражданские и военные действия, направленные на восстановление конституционного строя", - сказал он.