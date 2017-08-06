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СМИ: Турция и Австралия вместе расследуют обстоятельства подготовки теракта в самолете

Международная панорама
6 августа, 16:09 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 6, августа. /ТАСС

Изъятая у задержанных в Сиднее лиц взрывчатка могла быть доставлена из Турции в Австралию грузовым рейсом, сообщает телеканал Haber 7

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АНКАРА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Турции и Австралии приступили к совместному расследованию обстоятельств подготовки теракта на борту самолета авиакомпании Etihad Airways, выполнявшего рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби. Об этом, как сообщил в воскресенье телеканал Haber 7, говорится в распространенном в воскресенье заявлении управлении безопасности Турции.

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"Как только мы получили информацию о том, что изъятая у задержанных в Сиднее лиц взрывчатка предположительно была доставлена из Турции в Австралию грузовым рейсом, началось совместное расследование этого инцидента", - подчеркивается в заявлении.

В конце прошлой недели полиция арестовала четырех жителей Сиднея по подозрению в организации взрыва самолета. Позднее двум из них - 49-летнему Халеду Хайату и 32-летнему Махмуду Хайату были предъявлены обвинения в террористическом заговоре. Третий, Абдул Мерхи, был отпущен на свободу. Последний из четырех предполагаемых участников террористического заговора был освобожден 6 августа под залог до первого заседания суда, которое состоится 24 августа.

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