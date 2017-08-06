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Reuters: Израиль отзовет аккредитацию журналистов Al Jazeera в стране

Международная панорама
6 августа, 17:06 UTC+3 ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недоволен тем, как телеканал освещает ситуацию с усиленными мерами безопасности около Храмовой горы и конфликтами между мусульманами и израильской полицией

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ТАСС, 6 августа. Израиль планирует закрыть представительство катарского телеканала Al Jazeera в Иерусалиме, а также отозвать аккредитацию его журналистов. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на министра региональной кооперации и связи Израиля Аюба Кара.

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© EPA/JACK GUEZ / POOL

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Кара обвинил телеканал в поддержке терроризма и заявил, что телевидение страны согласилось исключить его из эфира. Министр отметил, что для закрытия представительства необходимо внести изменения в законодательство.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет закрыть офис катарского спутникового телеканала Al Jazeera в Иерусалиме. Как пояснил премьер на своей странице в Facebook, он недоволен тем, как телеканал освещает ситуацию с усиленными мерами безопасности около Храмовой горы и возникшими на этой почве конфликтами между мусульманами и израильской полицией в Иерусалиме.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. После этого Иордания и Саудовская Аравия закрыли у себя офисы Al Jazeera, а в Египте был перекрыт доступ к сайту вещающего из Дохи телеканала.

14 июля трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам. В ночь на 27 июля израильские власти демонтировали металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

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Темы
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