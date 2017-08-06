Страны АСЕАН выступили в поддержку укрепления диалога с Россией

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили в поддержку дальнейшего укрепления диалогового партнерства с Россией. Положение об этом включено в коммюнике, принятое в воскресенье на встрече министров иностранных дел "азиатской десятки" в Маниле.
"Мы приветствуем усилия России по открытию дипломатической миссии при АСЕАН в этом году и направлении туда официального представителя", - говорится в документе, размещенном на сайте организации. Как пояснили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии, постпредство России при АСЕАН откроется 9 августа в Джакарте, где расположена штаб- квартира объединения.
В заявлении министров иностранных дел АСЕАН говорится о желании "укрепить сотрудничество с Россией в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом".
Диалог между Россией и АСЕАН был запущен в июле 1991 года в ходе встречи на министерском уровне. Полномасштабным партнером по диалогу организации Россия стала в июле 1996 года на 29-м Совещании министров АСЕАН в Джакарте. В прошлом году в Сочи прошел саммит Россия - АСЕАН, собравший руководителей государств объединения (Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Филиппины).