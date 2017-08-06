Басурин: западные специалисты готовят диверсантов ВСУ под Донецком

Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в СочиСпорт 6 августа, 20:31
Матч со "Спартаком" обновил рекорд посещаемости домашних игр "Зенита" в российской историиСпорт 6 августа, 20:27
Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кгСпорт 6 августа, 20:24
Женская сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы по футболуСпорт 6 августа, 20:13
Бердыев: победа над ЦСКА является важной для "Рубина" с точки зрения становления командыСпорт 6 августа, 20:05
Гончаренко: футболист ЦСКА Васин не играл с "Рубином" из-за ротации составаСпорт 6 августа, 20:02
Боксер Курбанов 9 сентября в Челябинске проведет бой с ХорватомСпорт 6 августа, 19:56
СКА победил магнитогорский "Металлург" в матче предсезонного турнира в СочиСпорт 6 августа, 19:55
Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в БерлинеСпорт 6 августа, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Зарубежные специалисты прибыли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса для подготовки диверсионных групп украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"По имеющейся у нас информации, в городе Курахово (к западу от Донецка - прим. ТАСС) на территории бывшего пионерского лагеря "Березка" под руководством иностранных инструкторов осуществляется подготовка диверсионных групп для заброски на территорию республики", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.
Он подчеркнул, что особое внимание в программе подготовки отведено минно-взрывному делу и изготовлению самодельных взрывных устройств.
В республике регулярно заявляют о подготовке диверсий со стороны украинских силовиков. Так, 29 июля в оперативном командовании ДНР также сообщили о прибытии иностранных специалистов по взрывному делу под Мариуполь.