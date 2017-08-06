Басурин: западные специалисты готовят диверсантов ВСУ под Донецком

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Зарубежные специалисты прибыли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса для подготовки диверсионных групп украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По имеющейся у нас информации, в городе Курахово (к западу от Донецка - прим. ТАСС) на территории бывшего пионерского лагеря "Березка" под руководством иностранных инструкторов осуществляется подготовка диверсионных групп для заброски на территорию республики", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

Он подчеркнул, что особое внимание в программе подготовки отведено минно-взрывному делу и изготовлению самодельных взрывных устройств.

В республике регулярно заявляют о подготовке диверсий со стороны украинских силовиков. Так, 29 июля в оперативном командовании ДНР также сообщили о прибытии иностранных специалистов по взрывному делу под Мариуполь.