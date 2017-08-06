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Басурин: западные специалисты готовят диверсантов ВСУ под Донецком

Международная панорама
6 августа, 19:08 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 6, августа. /ТАСС

По данным представителя оперативного командования ДНР, подготовка диверсионных групп ведется на территории бывшего лагеря "Березка" в городе Курахово, особое внимание уделяется минно-взрывному делу

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ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Зарубежные специалисты прибыли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса для подготовки диверсионных групп украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По имеющейся у нас информации, в городе Курахово (к западу от Донецка - прим. ТАСС) на территории бывшего пионерского лагеря "Березка" под руководством иностранных инструкторов осуществляется подготовка диверсионных групп для заброски на территорию республики", - приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

Он подчеркнул, что особое внимание в программе подготовки отведено минно-взрывному делу и изготовлению самодельных взрывных устройств.

В республике регулярно заявляют о подготовке диверсий со стороны украинских силовиков. Так, 29 июля в оперативном командовании ДНР также сообщили о прибытии иностранных специалистов по взрывному делу под Мариуполь.

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Персоны
Басурин, Эдуард Александрович
Темы
Кризис на Украине
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Украина
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