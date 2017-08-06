Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник: Трамп рад, что РФ проголосовала за резолюцию ООН по КНДР, несмотря на санкции

Международная панорама
6 августа, 19:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, августа. /ТАСС

Старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй подтвердила курс Вашингтона на взаимодействие с Москвой в решении глобальных проблем

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп придерживается жесткого подхода к России по ряду вопросов, однако он рад, что это не помешало Москве проголосовать в Совете Безопасности ООН за резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании ABC старший советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй.

Ее попросили разъяснить позицию президента Трампа, который на этой неделе обвинил Конгресс США в ухудшение отношений с Россией, но подписал принятый законодательным органом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.

Смотрите также
Совет Безопасности ООН, 5 августа, Нью-Йорк

"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР

"На месте россиян нельзя испытывать счастье от того, что делает Трамп... В целом президент жестко подходит к России, например когда речь идет о ее энергетических мощностях. Мы экспортируем уголь в Восточную Европу, наращиваем наши Вооруженные силы, вкладываем деньги, используем людские ресурсы и полномочия президента для лучшего финансирования армии", - перечислила Конуэй, напомнив также об апрельском ударе американскими крылатыми ракетами по сирийскому военному аэродрому.

Старший советник при этом подтвердила курс на взаимодействие с Москвой в решении глобальных проблем. "Мы сможем работать с россиянами по таким крупным вопросам, как разгром "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), если не станем называть их упертыми врагами, как это сделала [экс-госсекретарь США] Хиллари Клинтон год назад, и называть их игроками второго эшелона, как это сделал [44-й президент США] Барак Обама", - отметила Конуэй.

"Мы рады, что Россия была одной из пятнадцати членов [СБ ООН], единогласно проголосовавших за санкции против Северной Кореи", - заявила старший советник Трампа.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

Смотрите также

ФРГ приветствует единый ответ СБ ООН на ракетные испытания КНДР

Лавров: РФ открыта к диалогу с США по КНДР и рассчитывает на взаимность

Трамп выразил признательность России и Китаю за голосование в СБ ООН по КНДР

Абэ: Япония будет сотрудничать с КНР и РФ для соблюдения резолюций по КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокурор и его супруга погибли, спасая тонущего ребенка в Бурятии
2
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
3
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
4
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
5
В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применятся по закону военных конфликтов
6
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
7
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама