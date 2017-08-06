Советник: Трамп рад, что РФ проголосовала за резолюцию ООН по КНДР, несмотря на санкции

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп придерживается жесткого подхода к России по ряду вопросов, однако он рад, что это не помешало Москве проголосовать в Совете Безопасности ООН за резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании ABC старший советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй.

Ее попросили разъяснить позицию президента Трампа, который на этой неделе обвинил Конгресс США в ухудшение отношений с Россией, но подписал принятый законодательным органом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а ряд его положений - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.

"На месте россиян нельзя испытывать счастье от того, что делает Трамп... В целом президент жестко подходит к России, например когда речь идет о ее энергетических мощностях. Мы экспортируем уголь в Восточную Европу, наращиваем наши Вооруженные силы, вкладываем деньги, используем людские ресурсы и полномочия президента для лучшего финансирования армии", - перечислила Конуэй, напомнив также об апрельском ударе американскими крылатыми ракетами по сирийскому военному аэродрому.

Старший советник при этом подтвердила курс на взаимодействие с Москвой в решении глобальных проблем. "Мы сможем работать с россиянами по таким крупным вопросам, как разгром "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), если не станем называть их упертыми врагами, как это сделала [экс-госсекретарь США] Хиллари Клинтон год назад, и называть их игроками второго эшелона, как это сделал [44-й президент США] Барак Обама", - отметила Конуэй.

"Мы рады, что Россия была одной из пятнадцати членов [СБ ООН], единогласно проголосовавших за санкции против Северной Кореи", - заявила старший советник Трампа.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.