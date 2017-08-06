МИД Сирии назвал удары коалиции по Ракке грубым нарушением международного права

ТАСС, 6 августа. МИД Сирии назвал грубым нарушением международного права применение фосфора и нанесение ударов по жилым кварталам и госпиталю Ракки (520 км от Дамаска) силами возглавляемой США международной коалиции. Об этом говорится в послании министерства иностранных дел республики, направленном в воскресенье в СБ ООН. Его текст распространило агентство SANA.

"Нанесение ударов по жилым кварталам и домам мирных жителей, разрушение Национального госпиталя в Ракке, применение запрещенного белого фосфора международной коалицией, является грубым нарушением международного гуманитарного права и дополнительным звеном в ряду преступлений, совершаемых коалицией против невинных людей в провинциях Ракка, Хасеке, Алеппо, Дейр-эз-Зор и других сирийских городах", - говорится в послании сирийского дипведомства.

В МИД добавили, что "Сирийская Арабская Республика вновь осуждает самым решительным образом преступления международной коалиции, совершаемые в отношении сирийцев, и это военные преступления и преступления против человечества, и ничто не способно их оправдать".

В субботу ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по жилым кварталам Ракки. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 43 и получили ранения еще несколько мирных горожан. Также в субботу стало известно, что 3 августа силы коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов. На здание медицинского учреждения было сброшено более 20 снарядов, что привело к его разрушению.

По данным SANA, в пятницу в Ракке в результате авианалета погибли восемь человек из одной семьи (семь детей и женщина). 28 июля жертвами бомбардировки стали свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще около 90 человек получили ранения. В пятницу штаб коалиции опубликовал доклад, согласно которому с момента начала в августе 2014 года кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) от ударов ВВС коалиции погибли по меньшей мере 624 мирных жителя Ирака и Сирии.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с террористами на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня.