В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применятся по закону военных конфликтов

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция применяет в Сирии белый фосфор в соответствии с законами вооруженного конфликта, а также с учетом потенциальной угрозы для мирного населения. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье заявил представитель объединенного штаба группы стран, участвующих в операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Согласно нашей политике, коалиция не обсуждает использование конкретных видов оружия и боеприпасов. Тем не менее, в соответствии с законом вооруженного конфликта, снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек", - сказали в штабе.

МИД Сирии со своей стороны назвал грубым нарушением международного права применение фосфора и нанесение ударов по жилым кварталам и госпиталю города Ракки (520 км от Дамаска) силами международной коалиции. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в понедельник в СБ ООН.