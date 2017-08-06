Более 50 человек погибли в результате нападения в ДР Конго

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ТАСС, 6 августа. Около 50 человек погибли в результате столкновений между различными этническими группами на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщило в воскресение агентство Reuters.
По его данным, в пятницу представители пигмейской общины тва напали на этнические группы луба и банту в районе города Калемие в провинции Танганьика. "Согласно собранной информации, в результате нападения погибли около 50 человек", - рассказал агентству руководитель местной НПО Илунга Мусафири. Большинство жертв, продолжает Reuters со ссылкой на местного активиста, - представители этнической группы луба.
Согласно обнародованному 4 августа Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладу, с 12 марта по 19 июня в центральной части ДР Конго в результате этнических чисток погибли более 250 человек, в том числе 30 детей младше восьми лет. Отмечается, что к некоторым нападениям причастны силы безопасности и местные власти.