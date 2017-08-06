Советник Трампа назвала фальшивкой данные о планах Пенса баллотироваться в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Публикация о тайной подготовке вице-президента США Майкла Пенса к выдвижению кандидатуры на пост главы государства в 2020 году является фальшивкой и вымыслом. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании ABC Келлиэнн Конуэй - старший советник президента Дональда Трампа.

"Полный вымысел и фальшивка"

"Президент часто говорит публично или с глазу на глаз, что останется здесь [в Белом доме] еще на семь с половиной лет. Он планирует два срока президентства", - заверила она.

Говоря о публикации газеты The New York Times, Конуэй охарактеризовала ее "полным вымыслом и фальшивкой", по поводу которой "вообще нет оснований для беспокойства". "Майкл Пенс очень лоялен, крайне исполнителен и при этом весьма эффективен, активен в качестве вице-президента", - продолжала советник главы государства.

"Это правда, что вице-президент готовится к [выборам] 2020 года, но для переизбрания вице-президентом", - заверила она.

Чьи настроения отражает статья

Конуэй предположила, что The New York Times изложила настроения республиканцев, которые не являются полноправными членами правящей партии или же не входят в круг приближенных к Трампу должностных лиц. "Я считаю, что мы в Республиканской партии давно страдаем от того, что я называю инфекции аппаратчика. Ею заражены люди, получающие вознаграждение за поражения. Я уверена, что большинство из тех, на кого ссылалась газета, никогда в своей жизни не побеждали в политической кампании подобной той, в которой участвовала я", - подчеркнула она, имея в виду кампанию Трампа.

"Этим людям нужно работать на полной ставке, чтобы считаться консультантом Республиканской партии. Некоторые из них до сих пор не поддерживают свою партию и ее взгляды на реформу налоговой системы, системы здравоохранения и разгром ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ]", - продолжала советник Трампа.

"Люди встречаются с республиканскими консультантами, пытаются играть в салонные игры, но не входят в круг приближенных к Трампу лиц, так как не верят в него", - пояснила Конуэй, выразив уверенность, что такие люди совсем оторвались от реальности и забыли сенсационные результаты всеобщих выборов в США в ноябре 2016 года.

Три тайных кандидата

The New York Times изложила скорее настроения 75 республиканцев и их сторонников из числа партийных функционеров, должностных лиц, доноров и политологов. Согласно публикации, их сейчас охватывает общее чувство неуверенности в том, что Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты США в 2020 году. На этот случай начали негласно готовить планы выдвижения альтернативных кандидатур, в числе которых, помимо Пенса, названы губернатор штата Огайо Джон Кейсик, сенаторы Том Коттон (от штата Арканзас) и Бенджамин Сасс (от штата Небраска). Кейсик в прошлом году участвовал в предвыборной кампании, но в итоге уступил Трампу.

По сведениям The New York Times, советники Пенса якобы уже намекнули спонсорам Республиканской партии, что он может в 2020 году начать свою предвыборную кампанию, если этого не станет делать сам Трамп.

Вице-президент США в воскресенье опроверг сведения газеты. "Сегодняшняя статья в The New York Times позорна и оскорбительна для меня, моей семьи и для всей нашей команды. Допущенные в этой статье утверждения - это абсолютная ложь", - говорится в заявлении вице-президента, распространенном пресс-службой Белого дома. Он также назвал данную публикацию новой "попыткой СМИ внести раздор в эту администрацию".