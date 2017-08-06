Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник Трампа назвала фальшивкой данные о планах Пенса баллотироваться в президенты США

Международная панорама
6 августа, 23:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, августа. /ТАСС

По словам Келлиэнн Конуэй, Майкл Пенс готовится к выборам 2020 года, но для переизбрания на пост вице-президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Публикация о тайной подготовке вице-президента США Майкла Пенса к выдвижению кандидатуры на пост главы государства в 2020 году является фальшивкой и вымыслом. Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании ABC Келлиэнн Конуэй - старший советник президента Дональда Трампа.

"Полный вымысел и фальшивка"

"Президент часто говорит публично или с глазу на глаз, что останется здесь [в Белом доме] еще на семь с половиной лет. Он планирует два срока президентства", - заверила она.

Говоря о публикации газеты The New York Times, Конуэй охарактеризовала ее "полным вымыслом и фальшивкой", по поводу которой "вообще нет оснований для беспокойства". "Майкл Пенс очень лоялен, крайне исполнителен и при этом весьма эффективен, активен в качестве вице-президента", - продолжала советник главы государства.

"Это правда, что вице-президент готовится к [выборам] 2020 года, но для переизбрания вице-президентом", - заверила она.

Чьи настроения отражает статья

Конуэй предположила, что The New York Times изложила настроения республиканцев, которые не являются полноправными членами правящей партии или же не входят в круг приближенных к Трампу должностных лиц. "Я считаю, что мы в Республиканской партии давно страдаем от того, что я называю инфекции аппаратчика. Ею заражены люди, получающие вознаграждение за поражения. Я уверена, что большинство из тех, на кого ссылалась газета, никогда в своей жизни не побеждали в политической кампании подобной той, в которой участвовала я", - подчеркнула она, имея в виду кампанию Трампа.

Смотрите также

Опрос: рейтинг поддержки Трампа достиг нового минимума

Опрос: каждый восьмой голосовавший за Трампа не сделал бы этого вновь

Трамп усомнился в достоверности опроса, который выявил его низкий рейтинг

Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой президент США за такой же срок

"Этим людям нужно работать на полной ставке, чтобы считаться консультантом Республиканской партии. Некоторые из них до сих пор не поддерживают свою партию и ее взгляды на реформу налоговой системы, системы здравоохранения и разгром ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ]", - продолжала советник Трампа.

"Люди встречаются с республиканскими консультантами, пытаются играть в салонные игры, но не входят в круг приближенных к Трампу лиц, так как не верят в него", - пояснила Конуэй, выразив уверенность, что такие люди совсем оторвались от реальности и забыли сенсационные результаты всеобщих выборов в США в ноябре 2016 года.

Три тайных кандидата

The New York Times изложила скорее настроения 75 республиканцев и их сторонников из числа партийных функционеров, должностных лиц, доноров и политологов. Согласно публикации, их сейчас охватывает общее чувство неуверенности в том, что Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты США в 2020 году. На этот случай начали негласно готовить планы выдвижения альтернативных кандидатур, в числе которых, помимо Пенса, названы губернатор штата Огайо Джон Кейсик, сенаторы Том Коттон (от штата Арканзас) и Бенджамин Сасс (от штата Небраска). Кейсик в прошлом году участвовал в предвыборной кампании, но в итоге уступил Трампу.

По сведениям The New York Times, советники Пенса якобы уже намекнули спонсорам Республиканской партии, что он может в 2020 году начать свою предвыборную кампанию, если этого не станет делать сам Трамп.

Вице-президент США в воскресенье опроверг сведения газеты. "Сегодняшняя статья в The New York Times позорна и оскорбительна для меня, моей семьи и для всей нашей команды. Допущенные в этой статье утверждения - это абсолютная ложь", - говорится в заявлении вице-президента, распространенном пресс-службой Белого дома. Он также назвал данную публикацию новой "попыткой СМИ внести раздор в эту администрацию".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
2
Петиция против присвоения Брижит Макрон статуса первой дамы собрала 150 тыс. подписей
3
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
4
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
5
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
6
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
7
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
Темы дня
Новости партнеров
Реклама