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Мадуро поздравил венесуэльскую армию с отражением нападения на военную базу

Международная панорама
6 августа, 23:24 UTC+3 ТАСС

Президент Венесуэлы заявил, что "террористы, наемники, приезжающие из Колумбии и Майами", не смогут остановить страну

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ТАСС, 6 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил в воскресенье вооруженные силы страны с успешным отражением нападения на военную базу в Валенсии. Об этом сообщил телеканал Globovision.

По словам командующего сухопутными войсками республики генерал-майора Хесуса Чоурио, атаку устроили "наемники, которым заплатили правые силы", один из них был убит, еще один тяжело ранен.

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"Неделю назад мы победили их [оппозицию] голосами, - сказал Мадуро, очевидно, имея в виду состоявшиеся 30 июля выборы в Конституционную ассамблею. - А сегодня пришлось пулями победить терроризм". По словам президента, "террористы, наемники, приезжающие из Колумбии и Майами", не смогут остановить Венесуэлу.

За несколько часов до нападения на базу в интернете было обнародовано видеообращение его участников. Один из них, человек в военной форме, представившийся капитаном Хуаном Кагуарипано, сообщил, что группа военнослужащих приняла решение выступить против правительства Мадуро.

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