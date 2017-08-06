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Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на Украину

Международная панорама
6 августа, 23:43 дата обновления: 7 августа, 0:50 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 6, августа. /ТАСС

Бывший губернатор Одесской области считает, что жители страны находятся на его стороне

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© AP Photo/Sergei Chuzavkov

ВАРШАВА, 7 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться на Украину.

"Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать", - сказал в воскресенье на встрече с журналистами в Варшаве политик, заверив, что намерен пересекать границу легально.

"Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда [на Украину], когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев", - сказал он, выразив уверенность, что жители Украины находятся на его стороне. "Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса", - отметил он.

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Саакашвили информировал, что Польшу он намерен покинуть в понедельник. "Я уезжаю завтра [из Польши]", - сказал он, не раскрыв, куда намерен отправиться, однако указав, что будет путешествовать по Европе.

Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Каким документом Саакашвили воспользовался при въезде в Польшу, неизвестно. "Мы не даем информацию такого типа, так как это было бы нарушением польского права", - сказала пресс-секретарь польской пограничной охраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос корр. ТАСС в Варшаве. Службой безопасности Украины и погранслужбой республики на границе с Польшей объявлен план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Администрация президента заявила, что это "конфиденциальная информация". Как утверждают юристы, из-за отсутствия публикации указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.

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Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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