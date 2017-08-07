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Польша пока не планирует размещение американских ракет средней и малой дальности

Международная панорама
7 августа, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Подобного предложения от США еще не было, а решение вопроса зависит от НАТО, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" глава МИД Польши

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ТАСС, 7 августа. Польша пока не рассматривает размещение на своей территории американских ракет средней и малой дальности. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

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"Пока это все спекуляции: предложения от США мы не получали, а решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО. Насколько мне известно, такую перспективу мы пока не рассматриваем", - отметил министр в ответ на вопрос о действиях Варшавы в случае пересмотра Конгрессом США Договора о РСМД и желания американских законодателей направить такие ракеты в Европу.

Ранее польская газета Dziennik Gazeta Prawna сообщала, что зашли в тупик и могут сорваться переговоры Варшавы и Вашингтона о приобретении Польшей восьми систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot. Отмечалось, что представители американского оборонного ведомства заявили, что не могут согласиться на передачу технологий, к которой так стремится польская сторона.

Варшава в случае подписания соглашения о покупке Patriot, по информации польского издания, надеется получить определенные технологии, касающиеся, в частности, управления и обслуживания комплексов, связи, вооружений. Польское правительство хотело бы получить и технологию производства дешевых ракет класса "земля - воздух". Всего же программа польской стороны насчитывает 12 пунктов, без выполнения которых соглашение на поставку Patriot подписано не будет. Отмечалось, что пока удовлетворены лишь несколько требований Варшавы, переговоры зашли в тупик.

6 июля министерства обороны Польши и США подписали меморандум о поставках в республику комплексов Patriot в современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром. Достижение оперативной готовности Patriot ожидается в 2023 году. Польша приобретает комплексы для национальной системы ПВО/ПРО Wisla. Планировалась покупка восьми батарей на сумму 30 млрд злотых (около $7,5 млрд).

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Ващиковский, Витольд
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