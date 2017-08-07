Глава МИД Польши надеется в сентябре провести переговоры с Лавровым

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ТАСС, 7 августа. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выразил надежду на проведение встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в сентябре "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Надеюсь, что в сентябре "на полях" Генассамблеи ООН получится встретиться с Сергеем Лавровым", - сказал Ващиковский в интервью газете "Коммерсантъ".
Он также отметил, что с предложением о встрече Польша вышла по дипломатическим каналам. "Мы сообщили по дипломатическим каналам о готовности продолжить сотрудничество: замминистры уже встретились, думаю, теперь пора встретиться и министрам", - заявил Ващиковский.
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечено на 21 сентября. Дебаты начнутся 19 сентября с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии Мирослава Лайчака. Как ожидается, в первый день на трибуну Генассамблеи поднимутся президент США Дональд Трамп, для которого это будет первое выступление в ООН, а также лидеры Армении, Боливии, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана, Франции и других стран.
Общеполитическая дискуссия продлится до 25 сентября.