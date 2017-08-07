В Мавритании свыше 85% граждан поддержали на референдуме внесение поправок в конституцию

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ТАСС, 7 августа. Свыше 85% граждан Исламской Республики Мавритания (ИРМ) поддержали на референдуме, прошедшем 5 августа, внесение поправок в конституцию, принятую в 1991 году. Об этом сообщила в ночь на понедельник Национальная независимая избирательная комиссия (ННИК) страны.
По ее данным, явка превысила 53%. Всего принять участие в процедуре могли почти 1,4 млн граждан ИРМ. Таким образом, мавританцы, пришедшие в минувшую субботу к урнам, высказались за внесение изменений в основной закон.
Руководство избиркома выразило "большое удовлетворение теми условиями, в которых был организован и прошел референдум". Теперь предварительные сведения ННИК будут переданы для утверждения в Конституционный совет Мавритании.
Поправки в конституцию предусматривают упразднение ряда государственных органов, в частности Сената (56-местной верхней палаты парламента) и Высшего исламского совета. При этом властями будет сделана ставка на развитие региональных советов.
Еще одним новшеством станет изменение флага Мавритании. Символизирующее ислам зеленое полотнище с горизонтально расположенным на нем полумесяцем и пятиконечной звездой желтого цвета (цвета Сахары) будет дополнено двумя красными линиями в знак признания и памяти "крови мучеников сопротивления", погибших в борьбе против французского колониализма.
Изменения в основной закон были предложены провластными силами, в том числе командой действующего президента страны 60-летнего Мохамеда Абдельазиза. Оппозиция еще накануне референдума назвала процедуру волеизъявления "незаконным маскарадом", а действия президента - "диктаторскими и отвратительными". По мнению оппонентов главы государства, он хочет узурпировать власть и создать условия для своего переизбрания на следующий, третий срок в ходе выборов 2019 года.