Глава Минобороны Швеции считает, что вступление в НАТО усилит напряженность в регионе

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что стране следует самостоятельно укреплять свой военный потенциал, поскольку вступление в НАТО приведет к росту региональной напряженности. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью японской газете The Asahi Shimbun.

"Если подать заявление на вступление в НАТО, это усилит напряженность в регионе", - сказал он, выразив опасение, что эти действия окажут влияние на Финляндию, которая также не является членом альянса.

Вместе с тем Хультквист высказался в поддержку укрепления вооруженных сил страны и отметил важность соглашений с другими странами в области обороны. "Наилучшая стратегия сейчас - усиливать военный потенциал на национальном уровне, а также развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с другими странами. Никаких экспериментов в сфере стратегической политики сейчас проводить не нужно", - заявил министр.

В июне этого года Швеция и Германия подписали договор о расширении военного сотрудничества. Ранее аналогичные соглашения Швеция заключила с США и Данией.