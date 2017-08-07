Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России

Международная панорама
7 августа, 6:03 дата обновления: 7 августа, 6:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, августа. /ТАСС

Об ответных мерах Вашингтона будет объявлено к 1 сентября, сообщил госсекретарь США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупредил Россию об ответных мерах на высылку американских дипломатов, об этих действиях Вашингтона будет объявлено к 1 сентября. Об этом сообщило агентство AP.​

Смотрите также

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

Тиллерсон заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ, передает агентство Reuters. Кроме того, глава Госдепартамента выразил готовность работать с Москвой над разрешением проблем, отметив, что не стоит прекращать общение из-за одного вопроса.

Глава Госдепа общался с журналистами в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Там же у него прошла встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тиллерсон позже рассказал журналистам, что Россия якобы проявила "определенную готовность" обсудить пути выхода из ситуации, связанной с Украиной. Кроме того, на встрече с Лавровым он поднял тему приписываемого Москве вмешательства в американские выборы.

Тиллерсон уточнил, что США пока не определились со своими ответными шагами. Он также задал своему российскому коллеге "несколько уточняющих вопросов" насчет контрмер, предпринятых Москвой после принятия Конгрессом США законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Смотрите также

Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер России на санкции США

Госдеп: США открыты для новых договоренностей с Россией по урегулированию в Сирии

РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями ЕС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
3
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
4
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
5
Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России
6
В Москве два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама