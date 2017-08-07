СМИ: глава МИД КНДР назвал предложения Сеула о диалоге недостаточно искренними

МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Предложения Республики Корея возобновить диалог с КНДР "недостаточно искренни". С таким заявлением выступил в воскресенье министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в ходе состоявшейся в столице Филиппин краткой встречи с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва, сообщает агентство Yonhap.

По данным источника агентства в южнокорейской делегации, представитель КНДР таким образом ответил на вопрос Кан Гён Хва о возможности начала двустороннего диалога в ближайшее время. "Ли сказал, что в предложениях Сеула отсутствует искренность", - сообщил источник.

Ранее Республика Корея неоднократно обращалась к КНДР с просьбой начать переговоры между военными двух стран с целью снизить уровень напряженности на Корейском полуострове, а также предлагала возобновить встречи семей, разделенных войной 1950-1953 годов. Пхеньян полностью проигнорировал эти запросы.

Сообщается также, что встреча двух министров не была организована заранее. "Они буквально случайно увиделись на одном из мероприятий АСЕАН, - отмечает Yonhap. - Министры поздоровались, пожав друг другу руки". Ранее Кан Гён Хва заявляла, что готова встретиться с Ли Ён Хо "при любых обстоятельствах".

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как КНДР 4 и 28 июля произвела запуски межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". По оценкам южнокорейских, японских и американских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, показатели обоих запусков соответствуют характеристикам баллистической ракеты средней дальности.