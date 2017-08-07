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ABC: Тиллерсон встречей с Лавровым в Маниле сделал шаг на пути улучшения связей

Международная панорама
7 августа, 6:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, августа. /ТАСС

Госсекретарь США по-прежнему надеется на дальнейшее улучшение отношений с Россией, выразила мнение телекомпания

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НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле свидетельствуют о сохраняющейся надежде на улучшение отношений двух государств. Такое мнение высказала в воскресенье американская телекомпания ABC.

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"Несмотря на двойной удар в виде новых [антироссийских] санкций США и ответного возмездия Москвы, госсекретарь Рекс Тиллерсон по-прежнему надеется на дальнейшее улучшение отношений с Россией. Главный дипломат США сделал шаг в этом направлении в воскресенье, встретившись с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях крупнейшего саммита в Маниле", - отмечает телекомпания.

Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Лавров продолжает свой рабочий визит в Манилу. В понедельник глава российского дипломатического ведомства примет участие во встрече министров иностранных дел стран - участниц Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности, а также продолжит серию двусторонних встреч на полях мероприятий. Накануне Лавров принял участие в министерском совещании Россия - АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и китайским коллегой Ван И.

На этих встречах Лавров поднял такие актуальные темы международной повестки дня, как сирийское урегулирование, кризис на Украине, ситуация вокруг Корейского полуострова.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Санкции в отношении России
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