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Боевики ИГ расстреляли в Афганистане более 50 человек

Международная панорама
7 августа, 7:48 UTC+3 ТАСС

По информации местных властей, среди жертв есть женщины и дети

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ТАСС, 7 августа. Более 50 человек были расстреляны боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и радикального движения "Талибан" (обе организации запрещены в РФ) на севере Афганистана в провинции Сари-Пуль. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По его информации, инцидент произошел рядом с селом Мирза Оланг, в котором уже несколько дней местные силовики ведут бои с боевиками. Как отмечает агентство, среди жертв, 20 из которых мирные жители, есть женщины и дети.

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