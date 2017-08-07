МИД КНР: Пхеньян "не в полной мере" отклонил предложение Сеула о возобновлении диалога

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ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо "не в полной мере" отклонил предложение своей южнокорейской коллеги Кан Гён Хва о возобновлении диалога между двумя странами. Так в понедельник глава МИД КНР Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прокомментировал переговоры северокорейской и южнокорейской делегации.
"Надеемся, что эти страны смогут улучшить двусторонние отношения. К тому же глава МИД КНДР не в полной мере отклонил предложения южнокорейской коллеги", - приводит Центральное телевидение Китая слова Ван И.
Как сообщило в понедельник агентство Yonhap, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Маниле встретился с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва. По данным источника агентства в южнокорейской делегации, глава северокорейской дипломатии заявил, что считает предложения Республики Корея о возобновлении диалога с КНДР "недостаточно искренними".
Как отмечает агентство, встреча двух министров не была организована заранее. "Они буквально случайно увиделись на одном из мероприятий АСЕАН, - отмечает Yonhap. - Министры поздоровались, пожав друг другу руки". Ранее Кан Гён Хва заявляла, что готова встретиться с Ли Ён Хо "при любых обстоятельствах".